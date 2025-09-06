Третій турнір поспіль збірна України під керівництвом Сергія Реброва розпочинає з поразки. У першому турі Євро-2024 влетіли Румунії (0:3), а в осінній Лізі націй поступилися Албанії (1:2). Зараз, начебто, ніхто вже й не сподівався на успіх проти Франції із Мбаппе – невдача доволі очікувана. Але знову тепер доведеться залазити в танк і героїчно, зубами вигризати необхідні очки в інших матчах.

Голи Мбаппе та Олісе у відеоогляді матчу Україна – Франція – 0:2

Наскільки ж простіше нашому головному конкуренту в боротьбі за другу сходинку – збірній Ісландії. Спокійно розкатали вдома Азербайджан, отримали необхідний заряд позитиву та впевненості, ще й про різницю голів (яка, звісно ж, може мати вирішальне значення на фініші) подбали із запасом.

Зазирнемо для початку у нотатки Михайла Смолового, співведучого "ТаТоТаке".

Сергій Тищенко, блогер Футбол 24, констатує: наша команда мала вікно можливостей, тривалістю в п'ять хвилин.

Романові "Бомбардиру" Бебеху згадалася фраза колишнього, вже покійного, керманича збірної України.

Олександр Сажко із Трибуни пише про втому від команди Реброва.

Данило Вереітін, Football.ua, встановив такий діагноз: "Багато індивідуальностей, але мало команди".

Екс-ведучий "Люкс FM" і голос фіналу Ліги чемпіонів-2018 Андрій Жолоб – розчарований.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло – про "збірну африканських народів" і наш антирекорд.

А ось телеведучий і поет Василь Зима – на позитиві. Жодної безнадії.

Цікаві статистичні фішки від архіваріуса Артура Валерка. Виявляється, Микола Матвієнко – головний гвардієць теперішньої збірної. А Забарний та Зубков синхронно дебютували за "синьо-жовтих" у жахливому жовтневому спарингу 2020-го проти... Франції.

VOX POPULI.

