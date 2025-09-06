"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд
"Футбол 24" зібрав відгуки експертів та вболівальників на матч першого туру відбіркового циклу ЧС-2026 Україна – Франція (0:2).
Третій турнір поспіль збірна України під керівництвом Сергія Реброва розпочинає з поразки. У першому турі Євро-2024 влетіли Румунії (0:3), а в осінній Лізі націй поступилися Албанії (1:2). Зараз, начебто, ніхто вже й не сподівався на успіх проти Франції із Мбаппе – невдача доволі очікувана. Але знову тепер доведеться залазити в танк і героїчно, зубами вигризати необхідні очки в інших матчах.
Голи Мбаппе та Олісе у відеоогляді матчу Україна – Франція – 0:2
Наскільки ж простіше нашому головному конкуренту в боротьбі за другу сходинку – збірній Ісландії. Спокійно розкатали вдома Азербайджан, отримали необхідний заряд позитиву та впевненості, ще й про різницю голів (яка, звісно ж, може мати вирішальне значення на фініші) подбали із запасом.
*******
Зазирнемо для початку у нотатки Михайла Смолового, співведучого "ТаТоТаке".
Сергій Тищенко, блогер Футбол 24, констатує: наша команда мала вікно можливостей, тривалістю в п'ять хвилин.
Романові "Бомбардиру" Бебеху згадалася фраза колишнього, вже покійного, керманича збірної України.
Олександр Сажко із Трибуни пише про втому від команди Реброва.
Данило Вереітін, Football.ua, встановив такий діагноз: "Багато індивідуальностей, але мало команди".
Екс-ведучий "Люкс FM" і голос фіналу Ліги чемпіонів-2018 Андрій Жолоб – розчарований.
Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло – про "збірну африканських народів" і наш антирекорд.
А ось телеведучий і поет Василь Зима – на позитиві. Жодної безнадії.
Цікаві статистичні фішки від архіваріуса Артура Валерка. Виявляється, Микола Матвієнко – головний гвардієць теперішньої збірної. А Забарний та Зубков синхронно дебютували за "синьо-жовтих" у жахливому жовтневому спарингу 2020-го проти... Франції.
VOX POPULI.