Франція – Фінляндія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Збірна Франції в рамках кваліфікації до ЧС-2022 приймає Фінляндію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору ЧС-2022 Франція – Фінляндія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади команд:
Франція: Льоріс – Зума, Варан, Кімпембе – Дюбуа, Погба, Рабйо, Т. Ернандес – Грізманн, Бензема, Марсьяль
Фінляндія: Градецкі, Араюурі, О'Шонессі, Вайсанен, Камара, Пуккі, Шюллер, Ніссіле, Алхо, Уронен, Пох'янпало
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