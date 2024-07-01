Понад десятиліття збірна Бельгії була однією з найсильніших у світі – і за грою, і за результатами. Дуже довго очолювала рейтинг ФІФА. Однак так нічого й не виграла, а головною причиною цього став Дідьє Дешам. Франція зупиняла "дияволів" у моменти, коли вони були найближчими до успіху. Йдеться про ЧС-2018 та плейоф Ліги націй 2021 року, де ці команди зустрічалися у півфіналах. Обидва рази тріумфували "Ле блю".

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Хоча вивіска звітного матчу доволі гучна, за груповий етап до обох команд є питання. Обидві вийшли в 1/8 фіналу з другого місця своїх квартетів. Для Бельгії це точно провал, адже її суперниками були Україна, Румунія і Словаччина. Франція нібито й має виправдання, бо мала сильніших суперників, але ж не настільки, щоб не забити жодного гола з гри. Був лише "самостріл" австрійців та пенальті для Мбаппе.

Тож нікого не здивували тактичні зміни тренерів. Доменіко Тедеско вирішив у атаці грати 3-5-2, з дуже атакувальними латералями (праворуч діяв Карраско, а ліворуч – Доку). В нападі пару Лукаку склав Опенда, який у групі майже не грав. Дуже важливими були переміщення Карраско, який міг і звільнити фланг для Кастаня, наситивши середину поля, і стати додатковим захисником, залежно від ситуації. При обороні бельгійці розташовувалися у 4-4-2.

Дідьє Дешам теж прислухався до критики, відчепивши від основи Усмана Дембеле. Разом із вінгером ПСЖ відмовилися й від схеми 4-3-3. Франція почала з 4-3-1-2. Під парою Мбаппе-Тюрам розташовувався ромб, вершиною якого був Грізманн. Цей чотирикутник легко виграв боротьбу за контроль м'яча, але дуже швидко троє з цих гравців "підсіли" на жовті картки. Цікаво, що єдиним без попередження залишався лише Канте, який нібито найбільше мав працювати на оборону. Рабйо, до речі, через цей "гірчичник" не зіграє у чвертьфіналі.

На старті матчу Франція змушувала суперника втискатися у власний штрафний майданчик. На цьому й усе. Знайти шляхи до воріт Бельгії не вдавалося. Пригадуємо лише неточний удар Рабйо та дуже кволу спробу від Грізманна. У підопічних Тедеско не було й цього, але гра на контратаках могла принести результат. Вривання Доку фолом зірвав Грізманн. Зі штрафного чи то бив, чи то навішував Де Брюйне. Однаково вийшло небезпечно, і Меньяну довелося продемонструвати, що з його реакцією все гаразд.

От на такі спалахи й могла розраховувати Бельгія. Комбінаційна гра у неї не клеїлася. Щоб ви розуміли, в першому таймі у "дияволів" було менше передач, ніж у французів виключно на чужій половині поля. За дотиками у штрафному було відставання майже в три рази. Окрім того штрафного, можемо згадати ще марні спроби Опенда заробити пенальті – Тео грав контактно, але чисто.

Інша справа, що й Франція нічого не створювала зі свого володіння. Хіба неточний удар Тюрама після навісу Кунде. Це був поодинокий випадок, коли центрбеки номінальних гостей програли повітря. У цьому компоненті вони по-справжньому домінували. Саме захисники збірної Бельгії – головна причина, чому на перерву команди пішли без голів.

На старті другої половини Франція видала потужний період. Все почалося із удару Чуамені. Хавбек Реала наважився пробити здалеку. М'яч на шляху до воріт зачепив ногу Фаса, чим суттєво ускладнив завдання Кастельсу. Голкіпер здійснив чудовий сейв, врятувавши від гола. "Ле блю" не відступили – подали кутовий, заробили штрафний, провели атаку тертім темпом.

Завершилася ця активність індивідуальним перфомансом Мбаппе. Кіліан накрутив Онана, Вертонгена і Де Брюйне, після чого з розвороту бахнув по воротах, до яких було метрів десять. Тут вже Кастельсу було б вкрай складно рятувати, але, на його щастя, м'яч полетів над поперечиною, дуже близько. Форвард Реала відразу отримав другий шанс, але цього разу все було вкрай неточно.

Відбившись, Бельгія огризнулася. Де Брюйне класно запустив Карраско в чужий штрафний. Там реактивний Тео Ернандес встиг відтіснити Яніка від м'яча. Цей епізод не був випадковим, він поклав початок десятихвилинці, протягом якої підопічні Доменіко Тедеско контролювали гру й створювали гостроту. Лукаку не пробив так, щоб Меньяну було складно, а Де Брюйне – зміг. Голкіпер відбив перед собою, але на добивання із суперників ніхто не встиг.

І якою ж була відповідь за цей момент. Коло Муані отримав передачу від Канте й пробив по воротах. Відверто кажучи, пробив поганенько, але свою ногу підставив Вертонген. Цей рикошет виявився фатальним. Кастельс уже летів у протилежний кут воріт, тож м'яч опинився у сітці. Черговий автогол. Франція пройшла у чвертьфінал Євро-2024, досі не забивши жодного гола з гри. До речі, "Ле блю" тепер рекордсмени за кількістю автоголів на чемпіонатах Європи – 5.

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