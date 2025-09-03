"Хоча мене вже викликали до національної збірної, цей виклик важливіший. Тоді ми приїжджали молодіжним складом долучитися до тренувань дорослої команди, а цей виклик уже повноцінний. Дізнався про нього від адміністратора Динамо, коли надійшли відповідні документи. Звичайно, я дуже задоволений, адже це була моя мрія із самого дитинства. Враження тільки позитивні, адже до мене надійшло багато привітань у повідомленнях від друзів, сім’ї, хлопців із Динамо та колишніх партнерів.

"Напевно, добре, що Франція перша": Конопля знайшов позитив у зустрічі з фаворитом групи відбору ЧС-2026

У мене вже був досвід гри в молодіжних збірних. Хочеться закріпитися в першій команді, продемонструвати всі свої якості, щоб викликали й на наступні збори. Допомагає, що поруч партнер по команді – Назар Волошин. Ми були разом у молодіжній збірній й у своєму клубі. Усюди разом – у матчах та на тренуваннях. Але, думаю, налагодимо контакт з усіма гравцями, адже всіх знаємо. Під’їдуть хлопці, які мені добре відомі по Динамо, – Ванат, Миколенко, Забарний.

Мені хотілося б, щоб у матчах із Францією та Азербайджаном ми здобули перемоги й набрали максимальну кількість очок. Для мене ж особисто було б добре, щоб я дебютував у збірній, якщо тренерський штаб довірить місце у складі.

Збірна Франції для мене – це космос. Дуже сильні гравці, яких навіть не буду перераховувати, адже там кожне прізвище – найвищий рівень. Звичайно, топ-збірна з топ-футболістами", – сказав Михавко для прес-служби УАФ.

Нагадаємо, цієї осені збірна України розпочне виступи у відборі до ЧС-2026. Синьо-жовті 5 вересня у Вроцлаві (Польща) зіграють проти Франції (початок о 21:45 за київським часом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (початок о 19:00). У групі D також виступатиме Ісландія.

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти