"Франція для мене – це космос": дебютант збірної України про стартовий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026
Захисник Динамо Тарас Михайленко поділився враженнями від першого виклику до національної збірної України.
"Хоча мене вже викликали до національної збірної, цей виклик важливіший. Тоді ми приїжджали молодіжним складом долучитися до тренувань дорослої команди, а цей виклик уже повноцінний. Дізнався про нього від адміністратора Динамо, коли надійшли відповідні документи. Звичайно, я дуже задоволений, адже це була моя мрія із самого дитинства. Враження тільки позитивні, адже до мене надійшло багато привітань у повідомленнях від друзів, сім’ї, хлопців із Динамо та колишніх партнерів.
"Напевно, добре, що Франція перша": Конопля знайшов позитив у зустрічі з фаворитом групи відбору ЧС-2026
У мене вже був досвід гри в молодіжних збірних. Хочеться закріпитися в першій команді, продемонструвати всі свої якості, щоб викликали й на наступні збори. Допомагає, що поруч партнер по команді – Назар Волошин. Ми були разом у молодіжній збірній й у своєму клубі. Усюди разом – у матчах та на тренуваннях. Але, думаю, налагодимо контакт з усіма гравцями, адже всіх знаємо. Під’їдуть хлопці, які мені добре відомі по Динамо, – Ванат, Миколенко, Забарний.
Мені хотілося б, щоб у матчах із Францією та Азербайджаном ми здобули перемоги й набрали максимальну кількість очок. Для мене ж особисто було б добре, щоб я дебютував у збірній, якщо тренерський штаб довірить місце у складі.
Збірна Франції для мене – це космос. Дуже сильні гравці, яких навіть не буду перераховувати, адже там кожне прізвище – найвищий рівень. Звичайно, топ-збірна з топ-футболістами", – сказав Михавко для прес-служби УАФ.
Нагадаємо, цієї осені збірна України розпочне виступи у відборі до ЧС-2026. Синьо-жовті 5 вересня у Вроцлаві (Польща) зіграють проти Франції (початок о 21:45 за київським часом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (початок о 19:00). У групі D також виступатиме Ісландія.
Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти