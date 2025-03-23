– Запас у нас хороший. Добре, що 3:1 на нашу користь. Багато читаю, що зараз порівнюють цей матч із Францією. Але Франція була в рази сильнішою, ніж нинішня Бельгія. Хлопцям я бажаю тільки удачі й перемоги. Я вірю, що в них усе вийде. Успіхів сьогодні!

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– Який рахунок прогнозуєте?

– Ризикну поставити на 1:1.

– Давайте спробуємо спрогнозувати стартовий склад.

– Важко передбачити, але давайте спробуємо. Воротар – Лунін. Правий захисник – Зінченко. Центр оборони – Забарний і Матвієнко. Лівий захисник – Миколенко. Опорний – Калюжний. Центр півзахисту – Судаков – Шапаренко. Ліворуч – Циганков, праворуч – Ярмоленко. Нападник – Яремчук. Я хочу Андрія Ярмоленка побачити з перших хвилин. Людина заслуговує на свій вихід на поле, показуючи впевнену гру за Динамо в останніх матчах.

Кого б я хотів бачити на вістрі? Я завжди хвалю Рому Яремчука. Він мені нагадує мого плану нападника. А хто буде грати, вирішувати Сергію Станіславовичу, – сказав Мілевський для Sport-Еxpress.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф з Бельгією за вихід в дивізіон А Ліги націй відбудеться 23 березня. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

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