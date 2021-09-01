Франція – Боснія і Герцеговина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Франція в рамках відбору до ЧС-2022 приймає Боснію і Герцеговину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору ЧС-2022 Франція – Боснія і Герцеговина розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Кімпембе, Дінь – Верету, Погба, Лемар – Бензема, Грізманн, Мбаппе
Запасні: Манданда, Меньян, Дюбуа, Марсьяль, Діабі, Канте, Чуамені,Зума, Коман, Лангле, Тео Ернандес
Боснія і Герцеговина: Шехіч – Хаджікадуніч, Ахмедходжіч, Санічанин – Сушіч, Хаджиахметовіч, П'яніч, Цімірот, Колашинац – Деміровіч, Джеко
Запасні: Васіль, Піріч, Чівіч, Ковачевіч, Круніч, Превляк, Гояк, Ціпетіч, Наліч, Йоветіч, Стевановіч, Лончар
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