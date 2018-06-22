Франція – Австралія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Франція та Австралія зустрінуться 16 червня в Казані на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Франція – Австралія відбудеться на Казань Арені 16 червня о 13:00. "Футбол 24" вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу.

Прев'ю ЧС-2018, група С: Франція, Австралія, Перу, Данія – все, що треба знати

Франція – Австралія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британські фахівці з William Hill вважають збірну Франції безумовним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "триколірних" складає всього лише 1,22. Потенційний тріумф австралійців оцінюється балом 13,00, а нічия – 6,00.

Не надто відрізняється прогноз і від Bwin. Австрійська контора пропонує поставити на перемогу Франції з коефіцієнтом 1,25. У можливий успіх збірної Австралії складно повірити: коефіцієнт на їхню перемогу становить 12,00. Імовірність нічиєї оцінюється балом 6,00.

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У збірній Франції викликає занепокоєння те, що Кіліан Мбаппе отримав травму в зіткненні з Рамі не тренуванні. Песимісти відразу ж заявили, що форвард пропустить Мундіаль, але сам він запевнив, що зіграє на ЧС-2018.

Збірна Австралії поки запам'яталася тим, що не взяла на чемпіонат світу уродженця України Нікіту Рукавицю через політичні причини. На думку ЗМІ, саме походження форварда не дозволило йому зіграти на ЧС-2018.