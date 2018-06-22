Франція – Австралія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу першого туру групового етапу ЧС-2018 у групі С.

Франція – Австралія

16 червня, 13:00, Казань, "Казань Арена"

Головний арбітр: Андрес Кунья (Уругвай)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірна Франції є одним з фаворитів турніру, отже, багато хто вважає, що підопічні Дешама мають фактично "не помітити" австралійців, які на фоні Перу та Данії все ж виглядають більш слабкою командою. Проте, слід зазначити, що "соккеруз" зараз перебувають у досить непоганій формі, а перед стартом на турнірі виграли обидві товариських зустрічі. Спочатку підопічні Берта ван Марвейка розтрощили збірну Чехії (4:0), а згодом обіграли Угорщину (2:1), отже, підходять до старту на турнірі в гарному тонусі.

Французька ж збірна напередодні початку ЧС-2018 зіграла 2 товариських матчі зі збірними-невдахами відбору до Мундіалю, але виграти змогла лише в одному з них: спочатку "триколірні" обіграли Італію (3:1), а згодом не змогли впоратися зі збірною США (1:1).

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Чи готова оновлена Франція до боротьби за найвищі досягнення?

Французька національна збірна з часів домашнього Євро дворічної давнини дуже серйозно оновила свій склад. Лише 7 гравців команди Дешама мають досвід виступів на великих міжнародних турнірах. Але навіть попри цей факт, "трикольорові" мають надзвичайно сильний склад, один з найкращих на турнірі. Особливо це стосується півзахисту та атакувальної лінії, і навряд чи австралійський захист зможе спинити цю "французьку машину".

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"Головний біль" Дідьє Дешама: Грізманн чи Жиру?

Не дивлячись на той факт, що атака є фактично найсильнішою лінією французької збірної, Дідьє Дешам має зробити нелегкий вибір стосовно поєднання атакувальних гравців, що вийдуть у старті на матч з Австралією. Якщо говорити про позицію центрфорварда, то найчастіше на вістрі атаки Дешам використовує Жиру або Грізманна.

Обидва форварди зараз перебувають у хорошій формі, але слід сказати, що в період з березня по червень цього року Жиру в товариських матчах відзначився двома голами (Колумбії та Ірландії), в той час як Грізманн забив лише одного разу у ворота Італії. Більше того, якщо брати загальну статистику виступів за збірну, то досвідчений форвард Челсі тут також має перевагу над зірковим Грізманном: Олів’є в середньому забиває 0.42 голи за гру у футболці національної команди, тоді як показник Антуана – 0.37.

Антуан Грізманн та Олів'є Жиру у складі збірної Франції

Сильною стороною Грізманна є те, що він може однаково ефективно для збірної Франції грати практично на будь-якій позиції в атаці. Окрім цього, одна з головних зірок цього складу "синіх" підходить до старту на турнірі в хорошому психологічному стані. Мова про те, що "свіжоспечений" володар Кубка Ліги Європи у складі Атлетіко буквально на днях розвіяв усі чутки стосовно майбутньої клубної кар’єри, заявивши, що залишається в Мадриді.

На що розраховувати Австралії?

Очевидно, що Франція є більш класною та сильною командою, і навряд чи підопічні Берта ван Марвейка зможуть зберегти свої ворота "сухими". Проте сила "соккеруз" у двох досвідчених опорних півзахисниках, що мають досвід виступів в АПЛ. Мова про Аарона Муя, що провів досить пристойний сезон в АПЛ у складі Хаддерсфілда, а також про 33-річного ветерана – Міле Єдінака. Муй є найдорожчим гравцем (10 мільйонів євро) у складі австралійської збірної, а Єдінак – багаторічний лідер та капітан команди, який до того ж зіграв ключову роль у виході "соккеруз" на ЧС-2018 (дубль та асист у стиковому матчі проти Гондурасу).

Цим двом хлопцям випало випробування протистояти Погба, Канте, Фекіру та іншим зірковим півзахисникам збірної Франції, і саме Муй та Єдінак мають руйнувати зв’язок між обороною та атакою підопічних Дешама, час від часу намагаючись загострити гру й на половині поля суперника.

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Також не слід забувати і про головну зірку "соккеруз" та її найкращого бомбардира за всю історію. 38-річний Тім Кехілл – останній представник "покоління Відуки, К’юелла, Брешіано", що все ще виступають у складі збірної, а його досвід та гольове чуття досі здатні допомогти австралійцям. Окрім цього, Тім входить до елітного клубу гравців, що забивали на трьох чемпіонатах світу поспіль. Вірогідно, Кехілл матиме можливість збільшити свій рекорд на ЧС-2018, а країна все ще розраховує на нього, навіть попри досить поважний за футбольними мірками вік.

Тім Кехілл та Міле Єдінак святкують вихід на ЧС-2018

Історія взаємовідносин

Франція та Австралія зустрічалися чотири рази за всю історію, і лише двічі французи святкували перемогу (у травні 1994 року на Кубку Кірін у Японії – 1:0 та в жовтні 2013-го в товариському поєдинку у Парижі – 6:0). 11 листопада того ж 2013 року у ще одній товариській зустрічі, але тепер вже у Мельбурні, була зафіксована нічия 1:1. Єдина ж перемога "соккеруз" над французами була здобута в рамках Кубка конфедерацій-2001, коли австралійці змогли мінімально обіграти суперника – 1:0.

Кадрова ситуація перед грою

Обидві збірні підходять до дебютного матчу на турнірі в повній бойовій готовності. Серед вболівальників збірної Франції було багато хвилювань щодо пошкодження Кіліана Мбаппе, проте 19-річний форвард вже встиг відновитися та повністю готовий допомогти своїй команді.

Слова

Кіліан Мбаппе, форвард збірної Франції:

Я знаю деяких гравців збірної Австралії. Вони не є дуже відомими, але це гарна команда, яку не можна недооцінювати. Так, вони аутсайдери, але це означає, що їм абсолютно нема чого втрачати.

Тім Кехілл, нападник збірної Австралії, про можливість стати унікальним гравцем, що забивав на чотирьох Мундіалях поспіль:

Звичайно, я не можу про це не думати. Але мені важливо просто бути тут, просто виходити на поле. А там вже може статися що завгодно. Можливо, знадобиться лише доля секунди, для того щоб змінити хід гри і стати частиною історії

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Умтіті, Ернандес – Канте, Погба, Толіссо – Мбаппе, Лемар, Грізманн

Австралія: Раян – Рісдон, Сейнсбері, Мілліган, Бехіч – Єдінак, Муй – Крузе, Рогіч, Леккі – Юріч

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Артур Киселевський, Футбол 24