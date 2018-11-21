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Франція – Уругвай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

10:39 310 Читать на русском
Франція – Уругвай – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Франція – Уругвай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Франція у товариському матчі обіграла команду Уругваю. Дивіться відеоогляд матчу Франція – Уругвай на сайті "Футбол 24".

Перемогу своїй команді приніс Олів'є Жиру, який забив єдиний м'яч у цій зустрічі, на початку другого тайму реалізувавши пенальті.

Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні

Варто зауважити, що в цьому поєдинку отримав травму лідер атак французів Кіліан Мбаппе.

Товариські матчі

Франція – Уругвай – 1:0

Гол: Жиру, 52 (пенальті)

Товариські матчі

Франція - Уругвай: Вівторок 20 листопада 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Уругвай
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Теги
Товариські матчі Відеоновини Франція - Уругвай Олів'є Жиру Олів'є Жиру Уругвай Уругвай Франція Франція
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