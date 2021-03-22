"Усі засумували один за одним, зібралися усі хлопці з хорошим настроєм. Тепер приступаємо до роботи, зараз попереду важливі матчі, тому ми на позитиві.

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Звісно, пандемія внесла свої корективи, графік став ненормованим, будемо виходити з цієї ситуації. Зі мною все гаразд. У чемпіонаті Угорщини туру не було, тренер надав додатковий відпочинок, набрався сил і з хорошим настроєм приїхав", – розповів вінгер прес-службі УАФ.

Нагадаємо, що збірна України в кваліфікації до ЧС-2022 стартує виїзним поєдинком проти Франції 25 березня. Також "синьо-жовті" зіграють проти фінів (28 березня) і казахів (31 березня) удома.

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