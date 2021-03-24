Франція – Україна: Зінченко вперше одягне капітанську пов'язку національної збірної
16:36 - Читать на русском
Хавбек збірної України Олександр Зінченко отримає надважливу роль у матчі відбору ЧС-2022 проти збірної Франції.
Представник Манчестер Сіті виведе партнерів з капітанською пов'язкою, повідомляє Футбол NEWS.
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Для Зінченка це перший такий досвід у кар'єрі. Півзахисник стане 29-им капітаном в історії національної збірної України. Наразі в активі Олександра 5 голів та один асист в 35 матчах за "синьо-жовтих".
Нагадаємо, поєдинок Франція – Україна відбудеться вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.
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