Звітний поєдинок стане для 34-річного форварда 100-м у складі своєї національної команди. Окрім того, Дідьє Дешам довірив Жиру капітанську пов'язку.

Франція – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Шевченко випускає 4 дебютантів

Додамо, що наразі за кількістю матчів в історії збірної Франції Олів'є перебуває на 8-му місці. Найближча ціль нападника – досягнення саме чинного наставника збірної. У Дешама 104 матчі. А рекордсменом залишається Ліліан Тюрам, якій відіграв 140 поєдинків.

Також у Жиру є особлива мотивація забити у ворота збірної України. Наразі в його активі 40 голів у футболці "Ле бльо". Олів'є має всі шанси наздогнати другого бамбардира команди Мішеля Платіні, у якого 41 м'яч. На першому місці Т'єррі Анрі (51 гол).

"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів