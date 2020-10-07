Асистент головного тренера збірної України матиме змогу вийти на поле Стад де Франс проти чинних чемпіонів світу.

Оскільки через позитивні тести на COVID-19 у Юрія Паньківа та Андрія Луніна в розпорядженні головного тренера збірної України залишився лише один голкіпер, Андрій Шевченко вирішив заявити на матч проти Франції свого асистента – Олександра Шовковського.

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Легенда українського футболу взяв участь у тренуваннях разом із голкіпером Динамо Георгієм Бущаном. Серед іншого тренер воротарів вирішив дати своїм підопічним вправу на реакцію. Відзначимо, що Шовковський програв своєму більш молодому колезі. Відео опублікував прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков.

Нагадаємо, матч Франція – Україна розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, на легендарному Стад де Франс о 22:10 за Києвом. Цей поєдинок стане для "синьо-жовтих" підготовкою до зустрічей Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, які відбудуться в Києві 10 та 13 жовтня відповідно.

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