Спаринг між Францією та Україною розсудять арбітри із Латвії.

Матч між командами Андрія Шевченка та Дідьє Дешама обслуговуватиме бригада арбітрів з Латвії на чолі з 35-річним Андрісом Трейманісом, інформує офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Харальдс Гудерманіс та Алексейс Спасьєніковс, а роль четвертого судді виконуватиме Александрс Голубевс.

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.

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