Франція – Україна: УЄФА назвав бригаду арбітрів на товариський матч
10:36 - Читать на русском
Спаринг між Францією та Україною розсудять арбітри із Латвії.
Матч між командами Андрія Шевченка та Дідьє Дешама обслуговуватиме бригада арбітрів з Латвії на чолі з 35-річним Андрісом Трейманісом, інформує офіційний сайт УАФ.
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На лініях йому допомагатимуть Харальдс Гудерманіс та Алексейс Спасьєніковс, а роль четвертого судді виконуватиме Александрс Голубевс.
Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.
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