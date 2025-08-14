Франція – Україна: матч відбору до ЧС-2026 зіграють на новому домашньому стадіоні Забарного
Збірна України дізналась, де проведе гостьовий матч проти Франції у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Матч Франція – Україна запланований на 13 листопада та відбудеться на стадіоні Парк де Пренс – домашній арені ПСЖ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна України офіційно визначила місце проведення матчу відбору ЧС-2026 проти Франції
Додамо, що свою першу виїзну гру відбору ЧС-2026, проти Азербайджану, збірна України проведе у Баку, а другу, проти Ісландії, – у Рейк’явіку. Саме Азербайджан, Ісландія та Франція є суперниками "синьо-жовтих" у групі D відбору до ЧС-2026.
Зауважимо, що стадіон Парк де Пренс відтепер став домашнім для захисника збірної України Іллі Забарного, який днями приєднався до ПСЖ за 63 мільйони євро.
