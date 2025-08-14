Збірна України дізналась, де проведе гостьовий матч проти Франції у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Матч Франція – Україна запланований на 13 листопада та відбудеться на стадіоні Парк де Пренс – домашній арені ПСЖ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Збірна України офіційно визначила місце проведення матчу відбору ЧС-2026 проти Франції

Додамо, що свою першу виїзну гру відбору ЧС-2026, проти Азербайджану, збірна України проведе у Баку, а другу, проти Ісландії, – у Рейк’явіку. Саме Азербайджан, Ісландія та Франція є суперниками "синьо-жовтих" у групі D відбору до ЧС-2026.

Зауважимо, що стадіон Парк де Пренс відтепер став домашнім для захисника збірної України Іллі Забарного, який днями приєднався до ПСЖ за 63 мільйони євро.

Шахтар – Панатінаїкос: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи