"Ми давно готувалися до цієї гри, вивчали суперника добре. Навіть той товариський матч (1:7) показав нам, що розкриватись і грати у відкритий футбол – це самогубство. Ми постарались грати компактно, створювати тиск на м'ячі. Хотіли накрити найбільш гострих гравців Франції. Мбаппе добре атакує на просторі. Сьогодні він грав зліва, а ми поставили кількох гравців проти. Один постійно пресингував, а інший страхував простір. Вся заслуга хлопців за ту роботу, яку вони виконали.

Вітаю Зінченка з першою грою в ролі капітана. Він впорався, як і вся команда. Атакувальні заміни? Ми намагалися випустити швидких і міцних гравців. У того-таки Коваленка хороші перспективи. Ми бачили, що Сидорчук втомився, Шапаренко скаржився. Мораєс добре чіплявся за м'ячі, Яремчук також. Чудова командна гра, спільні дії. Гадаю, у перші 30 хвилин ми мали певні проблеми. Довелось внести деякі зміни, особливо у володінні м'яча. Ми впроваджували нову схему всього з одним тренуванням. Це дуже важко. Як на мене, хлопці зрозуміли дуже добре, хоча нам довелося доносити деяку інформацію окремо.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Однозначно, матчі Ліги націй також допомогли нам. Ми використали молодих футболістів, я не боюсь ризикувати, брати відповідальність. Це єдиний шлях, щоб оцінити футболістів на такому рівні. Ми завжди у пошуку, адже потребуємо хороших футболістів. Відсутність Ярмоленка і Циганкова? Я не думаю, що у нас був великий вибір на флангах. Потрібно накривати багато простору, пресингувати. Навряд Яромленко і Циганков могли дати нам багато опцій у цьому плані, хоча їхній вихід на останні 15-20 хвилин міг суттєво допомогти. Маємо тих гравців, які готові.

Вибір Бущана? Будь-яке рішення ми ухвалюємо разом, тому ніхто собі не забере медаль за це. У нас хороший підбір воротарів, міг грати будь-який. У Бущана більше досвіду, тоді він пропускав 7 м'ячів, але був психологічно готовий. Зараз у Динамо перевага у чемпіонаті, тому їхні гравці мають певну психологічну перевагу.

Я думаю, що ті продовження контратак, які у нас були, більше пов'язані з якимось технічним браком. Відпрацьовуючи стільки в обороні, ти недостатньо свіжий у своїх рішеннях під час контратак. Були непогані продовження. Десь хлопці втомилися, приймали неправильні рішення. Це нормально. У нас було багато шансів, але допускалися технічні помилки. Ти завжди втрачаєш багато енергії, коли пробігаєш велику дистанцію. Французька команда відправляла в атаку багато футболістів, відкривала для нас простір", – розповів Шевченко на прес-конференції.

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