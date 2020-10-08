"Передусім, Циганков набирає форму і це нас радує. Ми задоволені цим. Якщо чесно, у нас зараз багато проблемних позицій. Ми не знаємо, яка кількість гравців у нас буде, кого ми зможемо довикликати. Для мене дуже складна ситуація. Але ми повинні виходити якось з цього становища. Фактично ми викликали молодіжну збірну.

Франція – Україна – відео голів

На нас чекають наступні дві гри – проти Іспанії та Німеччини. Ми не знаємо, чи зможемо викликати ще якихось гравців. Футболісти Шахтаря здаватимуть тест завтра, і тоді буде зрозуміло, яка ситуація.

Потрапляючи у таку ситуацію, я можу сказати, що гравці поставилися до матчу настільки відповідально, наскільки могли. Ті гравці, що вийшли на поле, старалися, намагалися грати. Думаю, сьогодні якось порівнювати дві команди взагалі неможливо.

Все рівно якісь шматочки, епізоди у нас виходили. Ми заберемо все хороше для себе. Сьогоднішня гра – це збіг обставин. Франція – чемпіон світу, одна з найкращих команд. Ми не змогли привезти свій найсильніший склад, щоб хоч якось спробувати конкурувати з ними.

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Гра складається з епізодів. У нас були якісь моменти, щоб хоч якось покращити ситуацію з рахунком. Ми влучили у стійку, був вихід один-на-один. Тобто ми створювали моменти, які могли б реалізувати.

Наступні дві гри будуть офіційними. І Сидорчук, і Караваєв, і решта динамівців вже провели багато матчів за клуб. Сьогодні вони не грали, оскільки ми повинні планувати свої подальші поєдинки. Саме тому ми не випустили їх сьогодні. Ми викликали ще одного воротаря, але він мусить здати тест. Без цього він не може приєднатися до команди", – сказав Шевченко.