Команди Франції та України вшанують пам'ять жертв шторму "Алекс" хвилиною мовчання перед початком товариської зустрічі, повідомляє Get French Football News.

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Зауважимо, що минулими вихідними півднем Франції пронісся шторм, який отримав ім'я "Алекс". Рятувальники досі борються з наслідками негоди. Без електропостачання досі залишаються близько 4000 будинків з тих 9000, які виявилися знеструмленими після шторму. Вже відомо щонайменше про десяток загиблих. Точну кількість жертв наразі порахувати складно.

Нагадаємо, товариський матч Франція – Україна розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, на легендарному Стад де Франс о 22:10 за Києвом. Цей поєдинок стане для "синьо-жовтих" підготовкою до зустрічей Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, які відбудуться в Києві 10 та 13 жовтня відповідно.

Франція – Україна: анонс товариського матчу