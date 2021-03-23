"Ми аналізували Україну тільки в матчах Ліги націй. Зокрема зустрічі з Німеччиною та Іспанією. Вони досягли багато чого. Те, що вони показали проти нас в товариському матчі, не демонструвало їхнього рівня або якості. Випадків COVID-19 було багато. Для нас важливо добре стартувати у кваліфікації, ми будемо прагнути здобути результат.

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Кваліфікація на ЧС замість товариських матчів? Турніри складно розділити, але завдяки виступам у цих матчах є речі, які можна покращити перед Євро, і дещо залагодити на полі. Ці три зустрічі дадуть тренеру більше підказок і дозволять нам, гравцям, мати більше орієнтирів. Нам не потрібно займатися розрахунками, ми повинні віддати на полі все.

Прощання зі збірною після ЧС? Не можу загадувати наперед. Зараз я ближчий до кінця кар'єри, ніж до початку. Намагаюся викладатися щодня в клубі та збірній. Я не встановлюю для себе конкретних часових обмежень. Ми думали, що будемо грати на Євро у минулому році, але все вийшло з-під контролю. Тепер стартує кваліфікація на чемпіонат світу. Ми хочемо досягати успіху та здобути путівку якомога швидше. Моя індивідуальна мета – допомогти команді", – цитує Льоріса офіційний сайт FFF.

До слова, підопічні Дідьє Дешама розпочнуть відбір на чемпіонат світу домашнім матчем саме проти збірної України (24 березня) на Стад де Франс. Потім збірна Франція зустрінеться з Казахстаном (28-го) і Боснією (31-го).

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