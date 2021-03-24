"Україні належить провести три поєдинки за сім днів. Уявіть тільки, яке навантаження випаде на футболістів! У понеділок команда зібралася, а вже в середу – гра з Францією.

"Свій гол Франції команда Шевченка обов’язково заб’є": Циганик оцінив шанси України у матчі з чемпіонами світу

Дуже складний графік, який накладається на несправедливе рішення зарахувати нам технічну поразку у грі зі Швейцарією. Нас просто викинули з ліги найсильніших, вирішивши все в кабінетах, а не на футбольному полі у чесній боротьбі.

Три матчі за тиждень – це дуже складний графік. А перельоти, а травми... Хочу побажати "синьо-жовтим" провести ці матчі на хорошому рівні, досягти результату, тому що в країні лише одна команда № 1 – це збірна, за яку вболівають уболівальники всіх клубів.

Французька преса, телебачення, відзначають відсутність Степаненка і перебувають у передчутті легкої перемоги. Але недооцінка – це не основний момент. Головне – це гра нашої збірної. На нашому боці повинна бути хороша мотивація. Мені сподобалися слова Андрія Шевченка на першому тренуванні, коли він відразу дав зрозуміти, що чекає від підопічних максимальної концентрації, що буде багато теорії, попросив обмежити спілкування і дотримуватися карантинних заходів.

Скільки очок очікую від збірної у трьох матчах? Важливо розуміти, що зараз немає слабких команд. У тій же Фінляндії велика державна підтримка футболу, хороша інфраструктура, будуються манежі, те, чого, до речі, немає у нас. Працює програма розвитку дитячо-юнацького футболу, а масовість якраз і може дати результат... Якщо наберемо сім очок після трьох поєдинків – буду вважати це хорошим доробком на старті", – сказав Ковалець в інтерв'ю виданню Footboom.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зустрінуться з чинними чемпіонами світу вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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