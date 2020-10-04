Як відомо, вже за три дні, 7 жовтня, збірна України проведе товариський матч з французами. Гравці "синьо-жовтих" цього разу вирушать на поєдинок групами, повідомляє видання Meta Ratings.

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Зокрема, після завершення 5-го туру чемпіонату України футболісти, які виступають в УПЛ, вилетять до столиці Франції з Борисполя 5 жовтня об 11:00. Натомість їхні партнери, які виступають за кордоном, добиратимуться до місця призначення самостійно.

Перше загальне тренування під керівництвом Андрія Шевченка у Парижі заплановано на вечір понеділка (5 жовтня), орієнтовно о 18:00. Вже після матчу з Парижа до Києва збірна повернеться у повному складі і почне підготовку до матчів Ліги націй.

Нагадаємо, 10-го числа на підопічних Шевченка чекає іспит з Німеччиною, а 13-го – з Іспанією.

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