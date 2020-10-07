Чинні чемпіони світу віддадуть центр поля під контроль дебютантам. Едуардо Камавінга вперше з'явиться у стартовому складі "ле бльо", а Хуссем Ауар взагалі вперше одягне футболку національної команди, повідомляє L'Equipe.

Франція – Україна: де і коли дивитись матч онлайн

Цікаво, що ще зранку французькі ЗМІ малювали зовсім іншу формацію своєї збірної, де на місцях дебютантів були зіркові Поль Погба та Н'Голо Канте.

Нагадаємо, товариський матч Франція – Україна розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, на легендарному Стад де Франс о 22:10 за Києвом. Цей поєдинок стане для "синьо-жовтих" підготовкою до зустрічей Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, які відбудуться в Києві 10 та 13 жовтня відповідно.

Франція – Україна: анонс товариського матчу