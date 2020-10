Дідьєм Дешам хоче розпочати гру оптимальним складом, з усіма найбільшими зірками команди, інформує провідне спортивне видання Франції l'Equipe.

Чемпіони світу, швидше за все, вийдуть на поле легендарного Стад де Франс з розкішним атакувальним тріденте Грізманн-Жиру-Мбаппе. Центрфорвард Челсі проведе ювілейний 100-й поєдинок за свою національну збірну.

Франція – Україна: де і коли дивитись матч онлайн

Крім цього, компанію Канте в центрі поля повинен скласти Поль Погба, якого більшість ЗМІ залишали на лаві запасних.

Французи використають схему 5-2-1-2 з Грізманном у ролі "десятки". До слова, форвард Барселони перед матчем з Україною поскаржився керівництву Барси на власну роль в команді, мовляв, йому некомфортно грати на правому фланзі атаки. Дешам на передматчевій прес-конференції захистив одного зі своїх улюбленців, виправдавши його невиразні виступи за каталонців якраз нерідною позицією. Що ж, подивимось, чи зможе продемонструвати "Грізі" топовий рівень проти України – роль вільного художника йому гарантована.

Дешам зіграє з трьома центрбеками – Кімпембе (ПСЖ), Лангле (Барселона), Упамекано (РБ Лейпциг). Зліва повинен вийти Люка Ернандес (Баварія), на протилежному боці – Бенжамен Павар (Баварія).

Цікаво, що на флангах атаки збірної України французькі медійники бачать Зубкова і Безуса, а Ярмоленко начебто виконуватиме роль "дев'ятки". Ні Сидорчука, ні Циганкова, ні Яремчука у складі немає.

Франція – Україна: анонс товариського матчу

Benjamin Pavard and Lucas Hernández set to start for France against Ukraine tonight [@lequipe] pic.twitter.com/hfibF81gkp