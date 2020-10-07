Франція – Україна: чемпіони світу виставлять найсильніших – l'Equipe назвав склади з шаленством у наших
Збірна Франції збирається зіграти найсильнішим складом у товариському матчі проти України.
Дідьєм Дешам хоче розпочати гру оптимальним складом, з усіма найбільшими зірками команди, інформує провідне спортивне видання Франції l'Equipe.
Чемпіони світу, швидше за все, вийдуть на поле легендарного Стад де Франс з розкішним атакувальним тріденте Грізманн-Жиру-Мбаппе. Центрфорвард Челсі проведе ювілейний 100-й поєдинок за свою національну збірну.
Франція – Україна: де і коли дивитись матч онлайн
Крім цього, компанію Канте в центрі поля повинен скласти Поль Погба, якого більшість ЗМІ залишали на лаві запасних.
Французи використають схему 5-2-1-2 з Грізманном у ролі "десятки". До слова, форвард Барселони перед матчем з Україною поскаржився керівництву Барси на власну роль в команді, мовляв, йому некомфортно грати на правому фланзі атаки. Дешам на передматчевій прес-конференції захистив одного зі своїх улюбленців, виправдавши його невиразні виступи за каталонців якраз нерідною позицією. Що ж, подивимось, чи зможе продемонструвати "Грізі" топовий рівень проти України – роль вільного художника йому гарантована.
Дешам зіграє з трьома центрбеками – Кімпембе (ПСЖ), Лангле (Барселона), Упамекано (РБ Лейпциг). Зліва повинен вийти Люка Ернандес (Баварія), на протилежному боці – Бенжамен Павар (Баварія).
Цікаво, що на флангах атаки збірної України французькі медійники бачать Зубкова і Безуса, а Ярмоленко начебто виконуватиме роль "дев'ятки". Ні Сидорчука, ні Циганкова, ні Яремчука у складі немає.
Франція – Україна: анонс товариського матчу
Benjamin Pavard and Lucas Hernández set to start for France against Ukraine tonight [@lequipe] pic.twitter.com/hfibF81gkp— Quintuple Winners (@iMiaSanMia) October 7, 2020