Пандемія також "завітала" до табору національної команди Франції напередодні спарингу з Україною.

Медичний штаб збірної Франції оголосив про позитивний тест на коронавірус у захисника Ліона Лео Дюбуа, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Гравця терміново ізолювали від національної команди, він не зможе допомогти Дідьє Дешам у поєдинках проти України, Португалії та Хорватії. Тренерський штаб довикликав захисника Реала Ферлана Менді.

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться 7 жовтня, початок о 22:10.

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