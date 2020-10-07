Франція – Україна: чемпіони світу також зазнали втрат через COVID-19 перед матчем проти команди Шевченка
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Пандемія також "завітала" до табору національної команди Франції напередодні спарингу з Україною.
Медичний штаб збірної Франції оголосив про позитивний тест на коронавірус у захисника Ліона Лео Дюбуа, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
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Гравця терміново ізолювали від національної команди, він не зможе допомогти Дідьє Дешам у поєдинках проти України, Португалії та Хорватії. Тренерський штаб довикликав захисника Реала Ферлана Менді.
Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться 7 жовтня, початок о 22:10.
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