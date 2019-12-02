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Франція – Україна: чемпіони світу ще не погодилися на спаринг

10:11 697 Читать на русском
Франція – Україна: чемпіони світу ще не погодилися на спаринг
ФФФ досі не підтвердила матч з Україною / RMC

Федерація футболу Франції заперечила факт домовленості про товариський матч зі збірною України у березні наступного року.

Тренери національних збірних Франції та України Дідьє Дешам та Андрій Шевченко під час церемонії жеребкування Євро-2020 домовилися про товариську гру їхніх команд 27-го березня 2020-го року. Про цю домовленість оголосила УАФ.

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Але президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре ще не розглянув можливість проведення матчу, інформує L'Equipe. Саме він повинен затвердити дату та місце проведення спарингу.

Але, скоріш за все, чемпіони світу таки погодяться на матч проти "синьо-жовтих". Збірна Франції не може знайти суперників для підготовки до Євро-2020. Багато збірних відмовилися від спарингу з французами, оскільки побоюються, що це погано вплине на психологію їхніх гравців перед початком престижного турніру.

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