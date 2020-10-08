Кадрова криза в збірній Україні дозволила оборонцю австрійського ЛАСКа Євгену Чеберку та ще чотирьом виконавцям дебютувати за національну команду.

Центрбек став 30-м дебютантом "синьо-жовтих" у період роботи зі збірною тренерського штабу Шевченка.

Франція – Україна – 7:1 – відео голів та огляд матчу

Чеберко вийшов на другий тайм протистояння із Францією, замінивши Миколенка в перерві. Окрім нього, за національну команду також дебютували Георгій Бущан, Юхим Конопля, Ілля Забарний і Олександр Зубков. Ця четвірка вийшла в старті збірної на Стад де Франс.

Відзначимо, що дебют у складі національної команди вийшов невдалим для усіх п'ятьох новачків, адже Франція розбомбила Україну в товариському матчі та завдала найбільшої поразки в історії збірної.

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