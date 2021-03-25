"Франція – Україна – 8:0": дружина Луніна пророкувала ганьбу, але швидко прибрала сліди "злочину"
06:30 - Читать на русском
Кохана голкіпера збірної України Андрія Луніна, Анастасія, була не в найкращому гуморі перед поєдинком проти Франції.
Дівчина зробила принизливий прогноз у коментарях на Instagram-сторінці Брутального футболу: Франція – Україна – 8:0.
Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Анастасія швидко прибрала "злочин", але "скріни не горять". Імовірно, причиною такого песимізму стала відсутність Андрія у заявці на матч. Голкіпер не отримує жодного шансу в Реалі, а збірна стала ще одним розчаруванням для Луніна та його дружини.
У підсумку Україна здобула цілком престижну нічию (1:1) з чемпіонами світу, а воротар Георгій Бущан відстояв надійно.
Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter