Кохана голкіпера збірної України Андрія Луніна, Анастасія, була не в найкращому гуморі перед поєдинком проти Франції.

Дівчина зробила принизливий прогноз у коментарях на Instagram-сторінці Брутального футболу: Франція – Україна – 8:0.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Анастасія швидко прибрала "злочин", але "скріни не горять". Імовірно, причиною такого песимізму стала відсутність Андрія у заявці на матч. Голкіпер не отримує жодного шансу в Реалі, а збірна стала ще одним розчаруванням для Луніна та його дружини.

У підсумку Україна здобула цілком престижну нічию (1:1) з чемпіонами світу, а воротар Георгій Бущан відстояв надійно.

Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022