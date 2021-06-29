"Важко перевернути сторінку. Печаль після вильоту величезна. Ми не змогли досягти нашої мети. Прошу вибачення за цей пенальті. Я хотів допомогти команді, але провалився. Буде важко заснути. На жаль, такі ризики цього виду спорту, який я дуже люблю.

Франція – Швейцарія – 3:3 (пенальті – 4:5) – відео голів і огляд матчу

Знаю, що ви, фанати, засмучені. І все ж я хочу подякувати вам за підтримку і за те, що завжди вірили в нас. Зараз найважливіше стати ще сильнішими напередодні майбутніх випробувань. Мої вітання і бажаю удачі збірній Швейцарії", – написав Мбаппе у своєму Instagram.

Зазначимо, що у післяматчевій серії пенальті саме Кіліан не реалізував єдиний одинадцятиметровий удар, що дозволило Швейцарії сенсаційно вибити Францію вже на стадії 1/8 фіналу Євро-2020.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"