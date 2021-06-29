"Завжди важко пояснити подібне. Ми провалили перший тайм, потім зробили те, що потрібно, щоб перевернути ситуацію в другій половині зустрічі. Зазвичай ми сильні і впевнені в собі, але сьогодні ми проявили слабкість, яка дозволила Швейцарії повернутися в гру.

Франція – Швейцарія – 3:3 (пенальті – 4:5) – відео голів і огляд матчу

Це важко і боляче. Ми зробили все, щоб все закінчилося інакше. Це футбол. Сьогодні турнір для нас завершився. Немає ніяких магічних формул, справа в пошуку балансу.

Моє майбутнє в збірній Франції? Зараз це не питання. У команді панує єдність і солідарність. Я несу відповідальність, коли справи йдуть погано. Я з гравцями, і вони зі мною. Нам потрібен час, щоб впоратися з цим.

Мбаппе дуже засмучений, як і всі футболісти. Але ніхто не може злитися на нього, він взяв на себе відповідальність виконати п'ятий пенальті", – наводить слова Дешама офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Франції сенсаційно вилетіла з Євро-2020, поступившись Швейцарії у серії пенальті (4:5). Вирішальний удар не реалізував Кіліан Мбаппе.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"