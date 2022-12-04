"Усі ми знали, що буде важкий матч проти французів. Ми хотіли показати на що здатні і зіграти не так, як у попередніх іграх. У першому таймі ми створили небезпечні моменти – може, не так багато, але ми мали чудовий шанс, коли рахунок був ще 0:0.

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Потім сталося найстрашніше, що тільки могло статися з нами. На жаль, ми пропустили гол у роздягальню. Це ускладнило справу на другий тайм. Франція відчула себе впевненіше і зробила свою справу до кінця, забивши три голи.

Наша пригода сьогодні завершилася, ми програли чемпіонам світу та претендентам на титул у цьому році. Все могло скластися інакше, якби ми забили той важливий гол раніше", – цитує Міхнєвіча Onet.

Нагадаємо, Польща вилетіла з ЧС-2022, програвши Франції (1:3). Лєвандовскі відповів голом з пенальті на дубль Мбаппе та забитий м'яч Жиру.

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