Французи та поляки зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Франція – Польща стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Франція – Польща: анонс матчу Євро-2024

Польща вже припинила боротьбу за вихід з групи, а Франція спробує посісти перше місце. Кіліан Мбаппе повертається в основу після травми носа, а Роберт Лєвандовскі вперше на цьому турнірі виходить в старті.

Стартові склади команд

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Ернандес – Чуамені, Канте, Рабйо – Дембеле, Мбаппе, Барколя.

Запасні: Самба, Ареоля, Павар, Менді, Камавінга, Грізманн, Жиру, Коло Муані, Тюрам, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате.

Польща: Скорупскі – Беднарек, Давідовіч, Ківіор – Франковскі, Модер, Зєліньскі, Залевскі – С.Шиманьскі, Урбаньскі – Лєвандовскі.

Запасні: Щенсни, Булка, Саламон, Валюкевіч, Пйотровскі, Свідерскі, Гросіцкі, Романчук, Пухач, Букса, Д.Шиманьскі, Берешиньскі, Пйонтек, Сліш, Скураш.