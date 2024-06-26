Лєвандовскі з другої спроби реалізував свій пенальті у матчі Франція – Польща. Під час пробиття першого 11-метрового Майк Меньян вийшов з воріт – обидві ноги воротаря не перебували на лінії воріт. Друга спроба вийшла для Лєвандовскі успішною.

Голи Мбаппе і Лєвандовскі у відеоогляді матчу Франція – Польща – 1:1

"З моєї точки зору, я мало що знав. Звичайно, воротар повинен стояти однією ногою на лінії. Що б змінилося, якби Лєвандовскі не зупинився? Напевно, нічого. Я думав, що він не може так поводитися, але я не відповідаю за дотримання правил", – наводить слова Дешама Meczyki з посиланням на TVP Sport.

Нагадаємо, що матч Франція – Польща завершився нічиєю – перед голом Лєвандовскі також з пенальті відзначився Мбаппе.

Франція розписала нічию з Польщею – сейви Скорупскі та перший гол Лєвандовскі опустили "півнів" на другу позицію в групі