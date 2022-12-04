"Кіліан "розмовляє" ногами, і робить це дуже добре. Він один із видатних гравців. І сьогодні, навіть якщо Мбаппе був не в найкращій формі, він показав, що може одним ударом змінити гру. Жиру та Мбаппе перевершили своє досягнення на ЧС-2018? Один потребує іншого, навіть якщо Кіліан може змінити ситуацію самотужки.

Історичний гол Жиру та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Польща – 3:1

Жиру завжди був важливим гравцем. У нього були важкі часи, але Олів'є був винагороджений. Його часто критикували, але він психологічно міцний. Жиру забив стільки голів на міжнародному рівні, я кажу "браво" йому та його довголіттю.

Суперник створив нам проблеми. У статусі збірної Франції це нормально, що ми обіграли Польщу, але ми погано почали матч у перші двадцять хвилин, мали слабину. У другому таймі зміна позиції Грізманна дозволила нам грати ширше, тому що в першому таймі було мало дій з боку Дембеле, а це означає, що Кіліан більш обережний", – наводить слова Дешама TVASports.

Нагадаємо, Франція обіграла Польщу (3:1) завдяки дублю Мбаппе та голу Жиру та вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2022.

Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника