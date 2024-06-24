"Мбаппе стає краще з кожним днем. Він тренується, гематома зійшла, і Кіліан все більше звикає до маски. Тепер я не приховую від вас, що він хоче грати. Чи заважає маска? Диханню – ні. Баченню – так. Це не є обов'язковим, але в деяких ситуаціях обмежує кут огляду.

Мбаппе доведеться відмовитися від своєї захисної маски, щоб мати шанс зіграти на Євро-2024

Саме поле зору Мбаппе в певних ситуаціях може бути порушено. Це може змусити його втратити якусь десяту частину секунди. Потрібно звикнути, це трохи схоже на наявність 3D-окулярів, навіть якщо технології покращилися і дозволяють мати найтонші маски.

Наша мета – виграти матч і зробити все, щоб фінішувати на першому місці. Ця ймовірність існує, але вона не змінить нашу мету", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

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