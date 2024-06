Збірна Польщі стала першою командою, якій довелося вилетіти з Євро-2024. Це сталося вже на дев'ятий день чемпіонату, що неабияк б'є по гордості нації. Тим не менш, підопічні Міхала Пробєжа ще можуть зберегти честь – для цього треба набирати очки у матчі проти Франції.

Лєвандовскі на матч проти Франції знайшов останнє завдання для збірної Польщі, яка вже вилетіла з Євро-2024

Можна було б попросити і просто гідної гри, однак "Кадра" її вже демонструвала. Полякам відверто не пощастило з групою, де розташувались ще нідерландці з австрійцями – але їм не слід перейматись через відсутність набраних очок. Так, у матчі проти "ораньє" вони хоч і програли, але до кінця другого тайму тримали нічийний рахунок і виглядали гідно.

Поразка від "Дас Тім" вийшла схожою – суперник створив більше моментів і забрав другий тайм, але загальна статистика виявилась рівною. Шанси на нічию були, хороших атак вистачало, однак бракувало реалізації. Та й з арбітром не пощастило, адже той не призначив пенальті.

| Poland 1–3 Austria



• xG: 1.60 – 1.89

• Shots (on target): 15 (3) – 15 (9)

• Big chances: 2 – 3

• Touches in pen. area: 13 – 24

• Possession: 47% – 53%



