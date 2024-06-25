Збірна Франції у рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Польщею. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Польщі стала першою командою, якій довелося вилетіти з Євро-2024. Це сталося вже на дев'ятий день чемпіонату, що неабияк б'є по гордості нації. Тим не менш, підопічні Міхала Пробєжа ще можуть зберегти честь – для цього треба набирати очки у матчі проти Франції.

Лєвандовскі на матч проти Франції знайшов останнє завдання для збірної Польщі, яка вже вилетіла з Євро-2024

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Можна було б попросити і просто гідної гри, однак "Кадра" її вже демонструвала. Полякам відверто не пощастило з групою, де розташувались ще нідерландці з австрійцями – але їм не слід перейматись через відсутність набраних очок. Так, у матчі проти "ораньє" вони хоч і програли, але до кінця другого тайму тримали нічийний рахунок і виглядали гідно.

Поразка від "Дас Тім" вийшла схожою – суперник створив більше моментів і забрав другий тайм, але загальна статистика виявилась рівною. Шанси на нічию були, хороших атак вистачало, однак бракувало реалізації. Та й з арбітром не пощастило, адже той не призначив пенальті.

| Poland 1–3 Austria



• xG: 1.60 – 1.89

• Shots (on target): 15 (3) – 15 (9)

• Big chances: 2 – 3

• Touches in pen. area: 13 – 24

• Possession: 47% – 53%



A strong second half gives Austria crucial points in this tough group! #POLAUT #EURO2024 pic.twitter.com/o8MoTyOmCW — Sofascore (@SofascoreINT) June 21, 2024

Поляки сильні на стандартах і вміло контратакують, хоча й дещо просто. Тим не менш, в очі впадає брак ідей в організації позиційного наступу, а також певний брак класу й глибини складу. Особливо показовим став крах у поєдинку з Нідерландами, який стався одразу після заміни Зєліньські. Взагалі, Пйотр є ключовим футболістом "Кадри" – у перших двох турах він долучився до 11 пострілів (7 своїх + 4 передачі під удар).

У поєдинку з австрійцями фани очікували на магію Лєвандовскі, однак легенда підкачала. З'явившись на 60-й хвилині, нападник жодного разу не пробив по воротах, виглядав млявим і фізично неготовим. Можливо, у матчі з Францією він стане кращим – його поява в старті очікується. Але чи вдасться створити сенсацію?

Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Для цього необхідно ще й якісно відіграти в обороні, однак тут у підопічних Міхала Пробєжа все дуже сумно. 3,72 очікуваних пропущених, п'ять реальних (щоправда, один з пенальті), 24 удари з меж власного штрафного при 36-ти загалом. З таким захистом стримати "Ле Бле" буде дуже важко.

Втім, нинішня Франція не дуже-то й вмикає повні оберти. Команда Дідьє Дешама стилістично нагадує англійців Гарета Саутгейта – "гальські півні" обирають обережну модель гри, забивають гол на класі й потім відкочуються назад. Для гри від контратак. У цьому режимі колектив особливо крутий, що відчула на собі Австрія.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

І все одно французи підходять до зустрічі, маючи лише один гол після двох турів Євро-2024. Особливої мотивації на перемогу в Дідьє Дешама немає – він взагалі пропонує вболівальникам перемкнути канал, якщо їм не подобається гра. З огляду на таке налаштування, існують великі сумніви щодо появи Мбаппе, у якого зламаний ніс.

Фізично Кіліан готовий, однак навіщо ризикувати? Хоча сам капітан точно наполягатиие на виході в старті, а як йому відмовиш? Хай там як, полякам сьогодні буде непросто.

Фото: Jens Schlueter - UEFA/UEFA via Getty Images

Орієнтовні склади на матч Франція – Польща

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Дембеле, Канте, Чуамені, Рабйо – Грізманн – Тюрам

Польща: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківйор – Франковскі, Зєліньскі, Сліш, Пйотровскі, Залевскі – Лєвандовскі, Букса