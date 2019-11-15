Франція – Молдова – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Молдовою в рамках відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Молдова.

Франція ледь не втратила очки в матчі з Молдовою. На початку матчу Раце відкрив рахунок в поєдинку. Чинні чемпіони світу відігрались ближче до перерви – Варан виявився найспритнішим у штрафному майданчику. В другому таймі французи продовжували володіти ініціативою, але перемогу вирвали завдяки пенальті, який реалізував Олів'є Жиру.

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Таким чином, Франція набрала 22 очки та очолила групу H, випередивши Туреччину. Молдова з 3 пунктами посідає останню позицію.