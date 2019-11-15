toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Франція – Молдова – 2:1 – відео голів та огляд матчу

09:59 118 Читать на русском
Франція – Молдова – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Франція – Молдова – 2:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер збірної Франції

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Молдовою в рамках відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Молдова.

 

Франція ледь не втратила очки в матчі з Молдовою. На початку матчу Раце відкрив рахунок в поєдинку. Чинні чемпіони світу відігрались ближче до перерви – Варан виявився найспритнішим у штрафному майданчику. В другому таймі французи продовжували володіти ініціативою, але перемогу вирвали завдяки пенальті, який реалізував Олів'є Жиру.

Англія, Чехія, Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020, Португалія знищила Литву з хет-триком Роналду

Таким чином, Франція набрала 22 очки та очолила групу H, випередивши Туреччину. Молдова з 3 пунктами посідає останню позицію.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Сербія – Люксембург: проблеми у грі балканців, класне сербське атакувальне тріо, неоднозначний Жерсон та непоганий Халль
03:42
4060
Теги
Євро-2020 Відеоновини Франція - Молдова Франція Франція Молдова Молдова
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
17
хв
Україна U-21
18:30
Данія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук