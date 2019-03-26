Франція – Ісландія – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 10:43 3897
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"Давайте натуралізуємо Родрігеса", або "Відскакувати теж треба вміти": реакція соцмереж на матч Люксембург – Україна
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Федерація футболу Португалії вважає, що Мораєс натуралізований з порушенням – Україні може загрожувати покаранняЄвро-2020 — 09:36 13745
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Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020Євро-2020 — 03:00 19806
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Люксембург – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:36 12288
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Португалія – Сербія: Роналду отримав пошкодження та покинув полеЄвро-2020 — 25 бер 7214