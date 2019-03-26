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Франція – Ісландія – 4:0 – відео голів та огляд матчу

11:22 338 Читать на русском
Франція – Ісландія – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Франція – Ісландія – 4:0 /

 Збірна Франції розгромила Ісландію (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Ісландія.

12’ Самюель Юмтіті
68’ Олів’є Жиру
78’ Кіліан Мбаппе
84’ Антуан Грізманн
 

Збірна Франції не зазнала труднощів в матчі проти Ісландії. Рахунок відкрив Умтіті, який повернувся після травми, а Мбаппе, Грізманн та Жиру довели рахунок до розгромного. Ісландці не змогли нічого протиставити чемпіонам світу, тож результат закономірний.

Євро-2020: Франція розгромила Ісландію у матчі відбору, Туреччина не помітила збірну Молдови

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Франція Франція Ісландія Ісландія Відеоновини Франція - Ісландія
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