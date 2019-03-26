Франція – Ісландія – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Франції розгромила Ісландію (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Ісландія.

Збірна Франції не зазнала труднощів в матчі проти Ісландії. Рахунок відкрив Умтіті, який повернувся після травми, а Мбаппе, Грізманн та Жиру довели рахунок до розгромного. Ісландці не змогли нічого протиставити чемпіонам світу, тож результат закономірний.

Євро-2020: Франція розгромила Ісландію у матчі відбору, Туреччина не помітила збірну Молдови