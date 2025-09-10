Збірна Франції у матчі кваліфікації ЧС-2026 здобула перемогу над Ісландією (2:1). Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Уже на 22-й хвилині Ісландія вийшла вперед! Чуамені під пресингом віддав передачу на власний штрафний майданчик Олісе, якого одразу ж накрив суперник. Майкл несподівано виконав неточний поперечний пас на Упамекано, а Гудйонсен перехопив м’яч і пробив повз Меньяна – 0:1!

Вирівняти рахунок вдалося лише на 45-й хвилині з пенальті, заробленого Мбаппе. Кіліан упевнено реалізував 11-метровий. А вже на 62-й хвилині Франція підтвердила свій клас: Чуамені видав фантастичну закидушку на Мбаппе, той вийшов віч-на-віч і, дочекавшись підтримки, віддав на Барколя, який розстріляв порожні ворота!

За п’ять хвилин Чуамені отримав червону картку, а Ісландія зуміла відзначитися ще раз, проте взяття воріт скасували після перегляду VAR. Перемога Франції!

