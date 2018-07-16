Франція – Хорватія: Ракітіч та Модріч програли перший фінал у кар'єрі

У фіналі ЧС-2018 обірвалася унікальна серія гравців збірної Хорватії Луки Модріча та Івана Ракітіча.

Збірна Франції перемогла команду Хорватії (4:2) у фінальному поєдинку ЧС-2018. Хорватські футболісти Іван Ракітіч та Лука Модріч до сьогоднішнього дня не програвали у фіналах, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник Реала перемагав в десяти фіналах поспіль, де переможець визначався в одній зустрічі. Ракітіч цієї весни став рекордсменом Барселони за кількістю виграних фіналів поспіль, які також складалися з одного матчу: за чотири роки він перемагав в семи таких іграх.