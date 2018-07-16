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Франція – Хорватія: Ракітіч та Модріч програли перший фінал у кар'єрі

01:04 82 Читать на русском
Франція – Хорватія: Ракітіч та Модріч програли перший фінал у кар'єрі
Лука Модріч та Іван Ракітіч / фото із соцмереж

У фіналі ЧС-2018 обірвалася унікальна серія гравців збірної Хорватії Луки Модріча та Івана Ракітіча.

Збірна Франції перемогла команду Хорватії (4:2) у фінальному поєдинку ЧС-2018. Хорватські футболісти Іван Ракітіч та Лука Модріч до сьогоднішнього дня не програвали у фіналах, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник Реала перемагав в десяти фіналах поспіль, де переможець визначався в одній зустрічі. Ракітіч цієї весни став рекордсменом Барселони за кількістю виграних фіналів поспіль, які також складалися з одного матчу: за чотири роки він перемагав в семи таких іграх.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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