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Франція – Хорватія: Перішіч пропустив фінальне тренування

19:05 516 Читать на русском
Франція – Хорватія: Перішіч пропустив фінальне тренування
Іван Перішіч / соцмережі

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішіч не тренувався з командою перед матчем фіналу чемпіонату світу-2018 проти Франції.

Іван Перішіч пропустив тренування збірної Хорватії перед матчем фіналу ЧС-2018 з Францією, повідомляє ТАСС.

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Футболіст тренувався за індивідуальною програмою і його участь у матчі знаходиться під сумнівом.

Раніше повідомлялось, що Перішіч одразу після півфіналу з Англією потрапив до лікарні через травму правого колінного суглоба та пройшов медогляд.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
21
год
:
51
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Іван Перішіч Іван Перішіч Хорватія Хорватія Франція Франція
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