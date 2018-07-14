Франція – Хорватія: Перішіч пропустив фінальне тренування

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішіч не тренувався з командою перед матчем фіналу чемпіонату світу-2018 проти Франції.

Іван Перішіч пропустив тренування збірної Хорватії перед матчем фіналу ЧС-2018 з Францією, повідомляє ТАСС.

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Футболіст тренувався за індивідуальною програмою і його участь у матчі знаходиться під сумнівом.

Раніше повідомлялось, що Перішіч одразу після півфіналу з Англією потрапив до лікарні через травму правого колінного суглоба та пройшов медогляд.