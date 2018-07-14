Франція – Хорватія: передматчева прес-конференція Златко Даліча

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч поспілкувався з журналістами перед вирішальним поєдинком чемпіонату світу-2018 проти збірної Франції.

"Наш найважчий матч був в 1/8 фіналу зі збірною Данії. До того я сказав, що всі 9 очок на груповому етапі не матимуть жодного значення, якщо ми програємо. Зараз жодного тиску немає, і на своїх гравців тиснути я не буду. За цим матчем слідкуватиме весь світ. Не потрібно закриватися, не треба зациклюватися на чомусь.

Франція – Хорватія: де дивитись онлайн фінального матчу ЧС-2018

Це найважливіший поєдинок у нашому житті. Це найголовніший матч для всього хорватського народу. Якщо ми програємо, то хочемо зробити це гідно. Якщо ми завоюємо цей кубок, то ніхто не буде пишатися більше, ніж ми.

Завтра фінал ЧС, і гравці знають, що це таке. Мені подобається, що гравці самі кажуть, коли відчувають, що вони не готові на 100 %. Всі знають, що на кону, але якщо якийсь гравець відчуває, що не зможе викластися через стан, він скаже про це. Сподіваюся, що сьогодні нам вдасться все подолати і що футболісти зможуть зіграти, а якщо ні, то в нас є чудові гравці на лаві запасних, тому за стан своїх гравців я не турбуюся.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Статистиці та традиціям я не приділяю великої уваги, вони існують для того, щоб їх ламати. Ми завтра маємо намір насолоджуватися фіналом, хто буде нашим суперником – не надто важлива. Прийшов час, коли світ побачить, як грає Хорватія. Ми хочемо, щоб увесь світ уболівав за нас. Ми заслужили на цей фінал. Незалежно від того, що трапиться завтра, ми будемо щасливі та пишатимемось собою", – цитує Даліча Р-Спорт.

Нагадаємо, що поєдинок Франція – Хорватія відбудеться 15 липня на стадіоні Лужнікі. Початок гри – о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.