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Франція – Хорватія: Модріч вважає вихід у фінал ЧС найбільшим досягненням у своїй кар'єрі

11:17 321 Читать на русском
Франція – Хорватія: Модріч вважає вихід у фінал ЧС найбільшим досягненням у своїй кар'єрі
Лука Модріч / фото з соцмереж

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч розповів, що для нього означає вихід у фінал чемпіонату світу-2018.

"Без сумніву, перемога на чемпіонаті світу стане найбільшим досягненням в моїй кар'єрі. Навіть те, що ми вийшли у фінал, перевершує всі мої інші успіхи. У мене були великі, неймовірні досягнення, те, про що я мріяв, але сам не вірив, що буде ще такий успіх. Грати у фіналі зі збірною Хорватії – неймовірно, це робить мене щасливим і гордим.

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Якщо ж ми доб'ємося підсумкового успіху, це буде... Я не знаю, як сказати, не знаю, які слова використовувати. Буде шкода підійти до трофею так близько і не виграти. Тому ми будемо намагатися з усіх сил, будемо жадібні до перемоги, як в минулих матчах. І ми впевнені в успіху", – цитує Модріча FIFA TV.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
6
год
:
13
хв
Хорватія
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ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Хорватія Хорватія Франція - Хорватія Лука Модріч Лука Модріч
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