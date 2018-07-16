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Франція – Хорватія: Мбаппе і Пеле влаштували обмін компліментами в соцмережі після фіналу ЧС-2018

17:05 171 Читать на русском
Франція – Хорватія: Мбаппе і Пеле влаштували обмін компліментами в соцмережі після фіналу ЧС-2018
Кіліан Мбаппе / фото: ФІФА

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе відповів на похвалу на свою адресу з боку легендарного бразильця Пеле.

"Король футболу" 77-річний бразилець Пеле відреагував на результативну гру 19-річного Мбаппе, який на чемпіонаті світу-2018 повторив кілька його рекордів.

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"Якщо Кіліан продовжить повторювати мої рекорди – можливо, мені доведеться знову почистити свої бутси", – написав колишній гравець збірної Бразилії в своєму Твіттері.

"Король завжди залишатиметься королем", – відповів на похвалу новоспечений чемпіон світу Мбаппе.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Франція Франція ЧС 2018 Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Франція - Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Пеле
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