Франція – Хорватія: Мбаппе і Пеле влаштували обмін компліментами в соцмережі після фіналу ЧС-2018

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе відповів на похвалу на свою адресу з боку легендарного бразильця Пеле.

"Король футболу" 77-річний бразилець Пеле відреагував на результативну гру 19-річного Мбаппе, який на чемпіонаті світу-2018 повторив кілька його рекордів.

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"Якщо Кіліан продовжить повторювати мої рекорди – можливо, мені доведеться знову почистити свої бутси", – написав колишній гравець збірної Бразилії в своєму Твіттері.

"Король завжди залишатиметься королем", – відповів на похвалу новоспечений чемпіон світу Мбаппе.