Франція – Хорватія: Матюйді присвятив перемогу на ЧС-2018 жертвам терактів

Півзахисник збірної Франції Блез Матюйді прокоментував перемогу над Хорватією в фіналі чемпіонату світу-2018.

"Ми заслужили цю перемогу, на шляху до фіналу нам не завжди було легко, проте ми витримали. Я гордий за себе, за команду і, звичайно ж, за країну, яка пережила дуже складні моменти в останні роки. Я хочу присвятити цю перемогу всім жертвам терористичних атак, це і їхня перемога теж. Сьогодні ми змогли об'єднати народ, сподіваюся, ми продовжимо в тому ж дусі.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Пам'ятаю, як мріяв про це, коли ганяв м'яч у себе в кварталі хлопчиком. А тепер я став чемпіоном світу, це дивно, магічно, немає слів, ми до сих пір це не усвідомили. Ми переписали нашу історію, тепер треба насолоджуватися, це неймовірно", – цитує Матюйді ТАСС.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.