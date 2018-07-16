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Франція – Хорватія: Матюйді присвятив перемогу на ЧС-2018 жертвам терактів

09:17 382 Читать на русском
Франція – Хорватія: Матюйді присвятив перемогу на ЧС-2018 жертвам терактів
Блез Матюйді / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Франції Блез Матюйді прокоментував перемогу над Хорватією в фіналі чемпіонату світу-2018.

"Ми заслужили цю перемогу, на шляху до фіналу нам не завжди було легко, проте ми витримали. Я гордий за себе, за команду і, звичайно ж, за країну, яка пережила дуже складні моменти в останні роки. Я хочу присвятити цю перемогу всім жертвам терористичних атак, це і їхня перемога теж. Сьогодні ми змогли об'єднати народ, сподіваюся, ми продовжимо в тому ж дусі.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Пам'ятаю, як мріяв про це, коли ганяв м'яч у себе в кварталі хлопчиком. А тепер я став чемпіоном світу, це дивно, магічно, немає слів, ми до сих пір це не усвідомили. Ми переписали нашу історію, тепер треба насолоджуватися, це неймовірно", – цитує Матюйді ТАСС.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Франція Франція Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Блез Матюйді Блез Матюйді
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