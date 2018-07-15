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Франція – Хорватія: Матюйді зізнався, що це його останній чемпіонат світу

10:50 268 Читать на русском
Франція – Хорватія: Матюйді зізнався, що це його останній чемпіонат світу
Блез Матюйді / Фото AFP

Хавбек збірної Франції Блез Матюйді поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 проти Хорватії і розповів про свої подальші перспективи у національній команді.

"Зіграти у фіналі ЧС – мрія дитинства. Кубок так близько, що вже хочеться його торкнутись. Це матч нашого життя. Всі мріють опинитися в такій ситуації. Так що тепер нам потрібно втілити цю мрію в життя і отримати кубок світу.

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Моя подальша кар'єра у збірній? Я в групі основних гравців, тому зі збірної йти не хотілося б. Так, молоді напирають. Звичайно, це мій останній ЧС", – цитує Матюйді видання sport-express.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
6
год
:
13
хв
Хорватія
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:
13
хв
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18:00
Хорватія
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