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Франція – Хорватія: Манджукіч забив після жахливої помилки Льоріса

19:38 596 Читать на русском
Франція – Хорватія: Манджукіч забив після жахливої помилки Льоріса
Франція – Хорватія: Манджукіч забив після жахливої помилки Льоріса

Форвард збірної Хорватії Маріо Манджукіч забив курйозний гол у матчі фіналу ЧС-2018 проти Франції.

Жахлива помилка воротаря збірної Франції Уго Льоріса призвела до пропущеного голу. Голкіпер намагався обіграти нападника Хорватів Маріо Манджукіча, але той зумів направити м'яч у сітку воріт.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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