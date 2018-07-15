toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Франція – Хорватія: Манджукіч встановив унікальне досягнення у фіналі чемпіонату світу

19:50 1100 Читать на русском
Франція – Хорватія: Манджукіч встановив унікальне досягнення у фіналі чемпіонату світу
Маріо Манджукіч / Getty Images

Нападник збірної Хорватії Маріо Манджукіч увійшов в історію чемпіонатів світу.

Хорват Маріо Манджукіч забив автогол у фіналі ЧС-2018,став автором голу у ворота збірної Франції.

Франція – Хорватія: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2018

Таким чином, Манджукіч став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який відзначився голом та автоголом протягом одного матчу.

Франція – Хорватія: Манджукіч забив після жахливої помилки Льоріса

Теги
ЧС 2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
23
хв
Гонвед
19:00
Работнічкі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук