Франція – Хорватія: Манджукіч – п'ятий гравець в історії, який забивав у фіналі ЧС і ЛЧ

Нападник збірної Хорватії Маріо Манджукіч відзначився забитим голом у воротах команди Франції у фіналі ЧС-2018.

На 69-й хвилині зустрічі 32-річний форвард Маріо Манджукіч відзначився голом у фіналі ЧС-2018. Таким чином, хорват став п'ятим гравцем в історії футболу, якому вдалося забити у фіналах Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів та чемпіонату світу, повідомляє Opta.

Франція – Хорватія: Манджукіч встановив унікальне досягнення у фіналі чемпіонату світу

Раніше це досягнення підкорялося Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору, Герду Мюллеру і Зінедіну Зідану.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2016/17 форвард Ювентуса, забив гол у ворота мадридського Реала.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.