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Франція – Хорватія: Манджукіч – п'ятий гравець в історії, який забивав у фіналі ЧС і ЛЧ

11:20 852 Читать на русском
Франція – Хорватія: Манджукіч – п'ятий гравець в історії, який забивав у фіналі ЧС і ЛЧ
Маріо Манджукіч / фото: ФІФА

Нападник збірної Хорватії Маріо Манджукіч відзначився забитим голом у воротах команди Франції у фіналі ЧС-2018.

На 69-й хвилині зустрічі 32-річний форвард Маріо Манджукіч відзначився голом у фіналі ЧС-2018. Таким чином, хорват став п'ятим гравцем в історії футболу, якому вдалося забити у фіналах Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів та чемпіонату світу, повідомляє Opta.

Франція – Хорватія: Манджукіч встановив унікальне досягнення у фіналі чемпіонату світу

Раніше це досягнення підкорялося Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору, Герду Мюллеру і Зінедіну Зідану.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2016/17 форвард Ювентуса, забив гол у ворота мадридського Реала.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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