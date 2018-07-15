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Франція – Хорватія: Кака вважає Мбаппе фаворитом на звання найкращого гравця ЧС-2018

17:40 80 Читать на русском
Франція – Хорватія: Кака вважає Мбаппе фаворитом на звання найкращого гравця ЧС-2018
Кіліан Мбаппе / фото: ФІФА

Колишній нападник збірної Бразилії Рікардо Кака розповів, які команди і футболісти здивували його на ЧС-2018.

"З команд мене здивувала Хорватія. Ще до старту турніру всі говорили, що Хорватія може здивувати. Але вона перевершила всі очікування. Однак сьогодні, я думаю, переможе Франція, тому що вони грали дуже сильно на цьому чемпіонаті. Я думаю, саме вони фаворити.

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Що стосується футболістів, мене здивував Мбаппе. Йому не вистачає тільки забити вирішальний гол у фіналі. Його головний козир – швидкість. При цьому він контролює м'яч досить легко.

Гра, яку він показує в 19 років, просто приголомшлива. Іноді складається враження, що йому 35 – настільки він впевнено поводиться на футбольному полі. Не думаю, що команда Дешама дійшла б до фіналу без цього молодого вундеркінда. Успіхів йому в фіналі.

Він провів хороший сезон в ПСЖ, і те, що він показав на чемпіонаті світу, – щось неймовірне. Якщо Франція виграє, Мбаппе буде основним кандидатом на звання найкращого гравця", – цитує Кака RT.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція

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2 : 1
Хорватія
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ЧС 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Рікардо Кака Рікардо Кака Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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