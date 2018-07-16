Франція – Хорватія: Евра дуже емоційно відреагував на гол Погба у фіналі ЧС-2018

Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра в емоційній формі підтримав хавбека "Ле бльо" Поля Погба.

Патріс Евра на своїй сторінці в Інстаграм опублікував емоційне відео на підтримку півзахисника "гальських півнів" Поля Погба.

"Поважайте його! Поважайте! Чому ви весь час говорите погано про нього? Дуже чекаю, коли ти повернешся з трофеєм в Англію. Поважайте мого брата! Ви збожеволіли чи що? Поважайте!" – закликав Евра.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.