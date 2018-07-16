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Франція – Хорватія: Евра дуже емоційно відреагував на гол Погба у фіналі ЧС-2018

12:37 5 Читать на русском
Франція – Хорватія: Евра дуже емоційно відреагував на гол Погба у фіналі ЧС-2018
Поль Погба / фото: ФІФА

Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра в емоційній формі підтримав хавбека "Ле бльо" Поля Погба.

Патріс Евра на своїй сторінці в Інстаграм опублікував емоційне відео на підтримку півзахисника "гальських півнів" Поля Погба.

"Поважайте його! Поважайте! Чому ви весь час говорите погано про нього? Дуже чекаю, коли ти повернешся з трофеєм в Англію. Поважайте мого брата! Ви збожеволіли чи що? Поважайте!" – закликав Евра.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

Why you always talk bull.....respect him respect!!!!!#ilovethisgame @paulpogba #worldcup

Допис, поширений Patrice Evra (@patrice.evra)

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Патріс Евра Патріс Евра Поль Погба Поль Погба Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія
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